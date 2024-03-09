Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı İstanbul'da hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı İstanbul’da hayatını kaybetti.

Türk Sinema tarihinde önemli rollerde yer alan usta isim Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı İstanbul’da hayatını kaybetti. Usta isim Yıldızoğlu’nun hayatını kaybettiğini kızı Sibel Aybar, telefonla bağlandığı bir televizyon programında doğruladı. Yıldızoğlu’nun cenazesinin Pazartesi günü Levent’te kılınacak namazın ardından son yolcuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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1936 yılında İstanbul Yeşilköy’de doğan usta isim, 150’nin üstünde filmde ve televizyon dizisinde rol almıştı.