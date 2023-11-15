Usta oyuncuların rol aldığı Alevli Günler 25 Kasım'da seyircilerin karşısında

Usta oyuncuları aynı sahnede bir araya getiren komedi oyunu "Alevli Günler", 25 Kasım’da seyircisiyle buluşacak.

Levent Ülgen, Güven Kıraç, Erkan Can ve Bahtiyar Engin’in rol aldığı Alevli Günler komedi oyunu, 25 Kasım’da İstanbul Caddebostan Kültür Merkezinde izleyenleri kahkahaya boğmaya geliyor. Oyun seyircilerini, çocukluğundan beri ayrılmamış üç arkadaşın inanç özgürlüğü üzerine verdiği mücadeleyi anlatan bir hikayeye tanık ediyor. Biri mahallenin kasabı, biri muhasebeci, biri de Türk kültür profesörü olmuş üç kafadarı anlatan oyunun biletleri, Türkiye’nin lider biletleme platformu Biletinial’da satışa sunuldu.