Usta sanatçı Can Gürzap hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Can Gürzap 79 yaşında hayatını kaybetti.

Usta sanatçı Can Gürzap hayatını kaybetti
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Tiyatro ve sinema oyuncusu Can Gürzap 79 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatro ve sinema oyuncusu 79 yaşındaki Can Gürzap, daha önce aort anevrizması hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Usta sanatçı, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi ise Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü sunucu, "Yattığınız yer nur olsun Can Bey. Huzur bulun" ifadeleriyle Gürzap’ın fotoğrafını paylaştı. Can Gürzap, ’Kurtlar Vadisi’ ve ’Medcezir’ gibi birçok yapımda rol almıştı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman