Usta: 'Sonuna kadar Volkan Yılmaz'ın yanındayım'

İlçe siyasetinin önemli isimlerinden AK Partili Sali Usta, mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ı destekleyeceğini belirterek “2019 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin tensipleriyle aday gösterilerek Silivri Belediye’nin başkanı seçilen Sayın Volkan Yılmaz, aradan geçen 4,5 yılda Silivri’nin çehresini değiştirdi. Sloganında olduğu gibi ilçemizi marka bir şehir yaptı. Bu yapılan çalışma ve güzellikleri görmemek için kör olmak gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin aldığı Cumhur ittifakı kararına sadık bir şeklide hareket ederek emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu sebeple dün olduğu gibi önümüzdeki aylarda yapılacak olan seçimlerde yine Sayın Volkan başkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi