Ustalara Saygı Gecesi'nde Yaşar sahne aldı

Büyükçekmece Belediyesi’nce geleneksel olarak düzenlenen ’Ustalara Saygı Gecesi’nin konuğu sevilen şarkıcı Yaşar oldu. Gecede, ’Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri Korosu’nun minikleri Yaşar için sahne aldı. Kendi şarkılarını onlarca minikten dinleyen Yaşar zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Büyükçekmece Belediyesi’nin “Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri Korosu” bu yıl pop müziğinin sevilen ismi besteci, müzisyen, ses sanatçısı Yaşar’ın ışığında "Yaşar Şarkıları"nı seslendirdi. Büyükçekmece Mimarsinan Koleji’nde gerçekleşen geceye sanatseverlerin ilgisi yoğun olurken, Koro Şefi Çiğdem Güven yönetiminde çocuk korosunun performansı ise büyükleri aratmadı. Yaşar’ın şarkılarını seslendiren çocuk korosu gecenin finalinde ise sanatçının sevilen şarkılarından “Kumralım” ve “Beni Unutma” isimli şarkılarını kendisiyle birlikte söyledi. Sanatçı Suat Suna’nın da katılımıyla gerçekleşen gecenin sonunda Yaşar için kesilen dev pastanın ardından Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu tarafından sanatçıya çiçek ve teşekkür plaketi takdim edildi.

Yaşar konser öncesinde duygularını ve heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Çok heyecanlıyım. Çocuklarla tanıştım iki tanesiyle çok heyecanlıydılar beni de heyecanlandırdılar. Sonra daha önce yapmış oldukları konserlerden bölümler izledim. Bana çok çalışacaklarını ve çok güzel bir sürpriz hazırlayacaklarını söylediler. Ben de onlara çok güveniyorum. Heyecanla akşamı bekliyorum. Bakalım hep birlikte izleyeceğiz. Hepsi birbirinden tatlı, güzel de sesleri var. Hocaları da çok önemli isimler ve onları iyi çalıştırdıklarını biliyorum. Hep birlikte izleyeceğiz. Bu ilk defa olacak. Bir çocuk korosu tarafından şarkılarım ilk kez seslendirilecek. Bunu ben de heyecanla bekliyorum. Ortaya çok güzel bir şeyin çıkacağını da eminim. Bunun nesiller sonra çünkü benim şarkılarım 25 seneyi geçti. Nesiller sonra söyleniyor olması, dinleniyor olması bir anlamda umut. Daha sonrada söylenecek olmasına dair bir umut. Müzik sevgisi, sanat sevgisi böyle küçük yaşlarda yüreğe ekilirse bir daha hiç çıkmıyor. Benimde öyle olmuştu. Zannediyorum bugün söyleyecek olan arkadaşlar ve onların öğretmenleri de bu sevgiyi aşılamak için bunu yaptılar. Ve bu her sene düzenlendiği için çok emek isteyen bir iş o yüzden bütün emeği geçenlere de teşekkür etmek isterim.”