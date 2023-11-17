Üstat Karakoç şiirleriyle anıldı

Türk edebiyatı ve fikir hayatının önemli kalemlerinden biri olan Sezai Karakoç, Kongre Merkezinde düzenlenen programda şiirleriyle anıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk edebiyatı ve fikir hayatının önemli kalemlerinden biri olan Sezai Karakoç’u anıyor. Uluslararası Sezai Karakoç Günlerinin ilk akşamında Yücel Arzen tarafından üstadın şiirlerinden oluşan eserler paylaşıldı. Üstat Karakoç’un anıldığı, vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği gecede Arzen’e, şiir yorumlarıyla yakından tanınan İbrahim Paşalı eşlik etti.

Programın açılış konuşmasını ‘Sezai Karakoç Temalı Hitabet Yarışmasında’ birinci olan Gülbahar Hatun Kız İmam Hatip Lisesi öğrencisi Funda Aliye yaptı. Ardından söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bazı programlarda birden fazla duyguyu aynı anda yaşıyorum hepsini anlatmak istediğimde ise hiçbiri tamamen anlatılmış olmuyor. Bütün duyguları anlatacak bir kelime yoktur diyor Aytmatov. Sadece gönülden gönüle bir köprü kurduğunuzda bu olur. Üstat Sezai Karakoç’un ayrılışının ikinci seneyi devriyesinde bir aradayız. Üstat Sezai Karakoç da sadece bir edebiyat adamı değil, fikir adamı. Aynı zamanda üstat bir dava adamı ve hayatının merkezine Müslümanlığı yerleştirmiş olan bir insan. Vefatının ikinci seneyi devriyesinde onu bu şekilde anmak bizim için çok büyük bir onur. Bu şehir bu ülke Sezai Karakoç’u daha iyi tanımalı ki dilimiz zenginleşsin. Kavramlar güçlensin" dedi.

"Üstat Sezai Karakoç şöhret güneşini mendiline sarıp arka cebine koyuyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ise "Üstat Sezai Karakoç bize ne dedi, ne demek istedi, bu dünyaya bir kelam ederken ne söylemek istedi diye düşünecek olursak, Karakoç bir Müslümandı. Yalnız bir Müslüman, başka bir şey söylemeye gerek yok. Üstat Sezai Karakoç şöhret güneşini mendiline sarıp arka cebine koyuyor. Bu haliyle biz de bu çağda adam olunabileceğini gösteriyor. Üstadı ölümünün ikinci yılında Kocaeli’de anıyor olmak, bir sanayi şehrinde Sezai Karakoç’u konuşmak benim için çok önemli. Huzurunuzda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkürlerimi sunuyorum. Sezai Karakoç aynı zamanda bir siyasetçidir. Bir siyasi partinin genel başkanıdır. Yıllar öncesinden; uyan ey akıl, uyan ey vicdan, uyan ey insanlık diyen bir adamdır. Bunun derdini yüreğinde taşımış, bu yürek yangınıyla yaşamış ve bu yürek yangınıyla rahmetli olmuştur. Yıllarca süren bir medeniyet ve hakikat yolculuğunda siyaset ötesi bir duruşla kitabı siyasete dönüştürmüştür. Sezai Karakoç esas olarak seçmenlere değil parti liderlerine ve parti yöneticilerine seslenmiş bir isimdir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ‘Sezai Karakoç Yeti Bilgi Yarışması’ ve ‘Sezai Karakoç Temalı Hitabet Yarışmasında’ dereceye giren öğrenci ve danışman öğretmenlere ödülleri protokol tarafından hediyeleri takdim edildi.

Ödül törenin ardından Yücel Arzen sahne aldı. Birbirinden güzel eserlerle Kocaelililere unutulmayacak bir akşam yaşatan Arzen’e şiirleriyle İbrahim Paşalı da eşlik etti. Paşalı Sezai Karakoç tarafından kaleme alınan şiirleri seslendirdi. Arzen, Kudüs için yazdığı yeni bestesini de ilk kez Sezai Karakoç Günlerinde seslendirdi.

Katılımcılar

Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, önceki dönem Sağlık Bakanı Kazım Dinç, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, DSP Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve vatandaşlar katıldı.