Üstlerinden 144 sikke çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 144 sikke ve yüzük ele geçirildi.

Üstlerinden 144 sikke çıktı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 144 sikke ve yüzük ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2 şüphelinin üzerinde yaptığı aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 144 sikke ve bir yüzük ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman