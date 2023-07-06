Üstünde 17 bin TL sahte para ele geçirildi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şüphelinin üstünde yapılan aramada 17 bin 300 TL sahte para ele geçirildi.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şüphelinin üstünde yapılan aramada 17 bin 300 TL sahte para ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin parada sahtecilik suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde bir şüpheliye üst araması yapıldı. Yapılan aramada 173 adet 100 TL’lik sahte banknot ele geçirildi. Şahıs hakkında işlem başlatıldı.