Usulsüz avcılara 67 bin lira ceza

Uluabat Gölü’nde usulsüz su ürünleri ve kara avcılığı yapan 4 şahsa 67 bin 210 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 2 adet serpme ağ, 216 adet pinter, 5 kilogram canlı kerevit balığı 461 kilogram canlı sazan balığına el konuldu.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Uluabat Gölü’nde kuş popülasyonu ile balık çeşitliliğini korumak ve ekolojik dengeyi sağlamak amacıyla suda ve karada çalışmalarına devam ediyor. 6 ile 17 Mayıs 2025 tarihleri arasında çalışma yapan ekipler usulsüz su ürünleri ve kara avcılığı yapan 4 şahsa toplam 67 bin 210 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2 adet serpme ağ, 216 adet pinter, 5 kilogram canlı kerevit balığı, 461 kilogram canlı sazan balığına el konuldu.

Öte yandan canlı olarak ele geçen toplam 466 kilogram kerevit ve sazan balığı Uluabat Gölü’ne bırakılarak doğal yaşama geri kazandırıldı.