Utku Göler'den Türkiye rekoru

U18 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Utku Göler, Türkiye rekoru kırarak 4. oldu.

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  • 05.07.2022 21:17
  • Güncelleme: 05.07.2022 21:17
Utku Göler'den Türkiye rekoru
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

U18 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda mücadele eden Utku Göler, Türkiye rekoru kırarak 4. oldu.

İsrail’in Kudüs kentinde devam eden U18 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 3000 metre koşuda Utku Göler Türkiye rekoru kırarak 4. oldu. Uzun süre yarışı önde götüren Utku Göler şanssız bir şekilde tamamladığı yarışta 4. oldu. Kars bölgesi atleti Göler, yarışın favorileri arasında yer alıyordu.

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İHA

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