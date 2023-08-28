Utku Kap'tan, Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya
Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli tekvandocu Utku Kap gümüş madalya kazandı.
Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nın ilk gününde milli tekvandocu Utku Kap gümüş madalya kazandı.
Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nın ilk gününde 5 sıklette müsabakalar yapıldı. Erkekler 148 santimetrede Türkiye’yi temsil eden Utku Kap gümüş madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonanın ikinci gününde 5 sıklette müsabakalar yapılacak.