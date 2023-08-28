Utku Kap'tan, Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya

Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli tekvandocu Utku Kap gümüş madalya kazandı.

Utku Kap'tan, Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya
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Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nın ilk gününde milli tekvandocu Utku Kap gümüş madalya kazandı.

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nın ilk gününde 5 sıklette müsabakalar yapıldı. Erkekler 148 santimetrede Türkiye’yi temsil eden Utku Kap gümüş madalyanın sahibi oldu.

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Şampiyonanın ikinci gününde 5 sıklette müsabakalar yapılacak.