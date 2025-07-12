Üvey oğlunu bıçaklayan şahıs tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı üvey oğlunu bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı.

Üvey oğlunu bıçaklayan şahıs tutuklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde tartıştığı üvey oğlunu bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı.

Olay, 10 Temmuz Perşembe günü akşam saatlerinde Sarımeşe Mahallesi Araklı Sokak’taki tek katlı evin bahçesinde meydana geldi. Y.G. ile üvey oğlu Ferhat B. (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.G., Ferhat B’yi göğsünden bıçakladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ferhat B’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Olay yerinde gözaltına alınan zanlı Y.G. ise bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.