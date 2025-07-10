Üvey oğlunu göğsünden bıçakladı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişi, tartıştığı üvey oğlunu göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Üvey oğlunu göğsünden bıçakladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir kişi, tartıştığı üvey oğlunu göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, Sarımeşe Mahallesi Araklı Sokak’taki tek katlı evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G. ile üvey oğlu Ferhat B. (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.G., Ferhat B’yi göğsünden bıçakladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ferhat B’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Zanlı ise olay yerinde gözaltına alındı.

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Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.