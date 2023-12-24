Üvezpınar 1. Amatör'de şampiyonluğunu ilan etti

2023-2024 sezonu Ali Furkan Özkantar 1. Amatör Küme A Grubunda bitime 2 hafta kala 1877 Üvezpınar şampiyonluğunu ilan etti.

12. haftada Termal’de Coşkunspor’u ağırlayan Yeşil-Beyazlılar rakibini 5-0’lık net skorla mağlup etti. Bu sonuçla puanını 36’ya çıkartan Ahmet Silahtaroğlu’nun öğrencileri takımlarını Süper Amatör Kümeye taşımış oldu. 1877 Üvezpınarspor’a 12. Galibiyeti getiren goller Arif Yıldız, Muhammed Rasih Akay, Abdullah Tuna(2) ve Orhan Beran’dan geldi.

Termal Sahasının ev sahipliği yaptığı 90 dakikada Gökhan Çağşırlıoğlu, Hilmi Tunahan Gökçe ve Sefa Rıdvan Aydın hakem üçlüsü görev yaptı. Bu sezona damga vuran performansıyla dikkat çeken 1877 Üvezpınarspor 12. Hafta maçında müthiş giriş yaptı. Önemli eksiklerine rağmen Yeşil Beyazlılar 10. Dakikada Arif Yıldız’ın golüyle 1-0 üstünlüğü yakaladı.

Uzun süre bu skorla devam eden mücadelede 45+2’de sahneye Muhammed Rasih Akay çıktı ve takımının devreye 2 farklı üstün gitmesini sağladı. İkinci yarıda ise Abdullah Tuna şov vardı. Tecrübeli golcü 67 ve 78. Dakikalarda birbirinden güzel iki gole imza attı.

4-0’a gelen mücadelenin 80. Dakikasında oyuna sonradan dahil olan Harun Yayla’nın ceza sahasına gönderdiği topu Coşkunspor’un savunma oyuncusu Orhan Beran kendi ağlarına gönderince maçın skoru tayin olmuş oldu.

1877 Üvezpınarspor mücadeleyi 5-0 kazanırken, şampiyonluğunu da ilan etti. Yeşil Beyazlılar takipçileri Soğucakspor ve Kadıköyspor ile oynayacağı maçlarla sezonu tamamlayacak.