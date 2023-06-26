UYAP'a Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ile belgelendirildi.

Belge takdim töreni; TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet Gül ve ilgili personellerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan TSE Başkanı Şahin, dünyada bilgi teknolojileri alanında çok hızlı gelişmeler kaydedildiğini belirterek, bilginin güvenli bir şekilde üretilmesi, saklanması ve paydaşlar tarafından sağlıklı bir şekilde bilgiye ulaşılabilmesinin oldukça önemli olduğunu vurguladı.

“Kalite ve güvenliğin artırılmasına yardımcı oluyoruz”

Bilişim teknolojileri alanında sundukları belgelendirme ve test hizmetleri ile teknolojilerin kalite ve güvenliğinin artırılmasına yardımcı olduklarını kaydeden Şahin, “Enstitü olarak konusunda deneyimli, eğitimli uzman ekibi ile 10 yılı aşkın süredir etkin bir bilgi güvenlik yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla çalışıyoruz. Bilişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri desteklerken, bilgi toplumu olma hedefine yönelik çalışmalara; standardizasyon, test ve belgelendirme tecrübemizle katkı sağlıyoruz” dedi.

TS EN ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi belgelendirmesinin önemine değinen Şahin, “Bu standart, kurumların, kuruluşların veya şirketlerin tüm güvenlik çabalarını elektronik ve fiziksel olarak koordine edilmesine yardımcı olmaktadır. Bilgi yönetimi konusunda tutarlı ve uygun maliyetli bir yaklaşımın var olmasını sağlayan standart, kurum bünyesinde bilgi güvenliği süreçleri için harcanan zaman ve iş yükünü azaltmaktadır. Standardın sağladığı en önemli avantajlardan biri de kuruma saygınlık katarak, rekabet gücünü yükseltmesidir. Ayrıca rolleri ve sorumlulukları açık ve net bir şekilde tanımlayarak iş memnuniyetinin ve verimliliğin artmasını sağlamaktadır” diye konuştu.

“Üst seviye güven tesisi sağlıyoruz”

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ile çalışmaktan memnuniyet duyduklarını kaydeden Şahin, “Kamu kurum ve kuruluşları olarak bilgi akışının güvenli şekilde yapılabilmesi, saklanabilmesi, işlenebilmesi ve kaynağında muhafaza edilebilmesi için TS EN ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi belgesi oldukça önemli. Bu sistemin sağlıklı bir şekilde kurulması kurumlara çok üst seviyede bir güven tesisi sağlıyor. Sizlere de bu anlamda Türk Standardları Enstitüsü’nü tercih etmenizden dolayı özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah bu çalışma diğer kamu kurum ve kuruluşlarımıza örnek olur” ifadelerini kullandı.

“Tercihimiz TSE”

Bilgi Güvenliği Sistemi belgesini almaya hak kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet Gül ise, “Tercihimizi Türk Standardları Enstitüsü’nden yana kullanmaya karar verdik. Bu kararla da isabet kaydettiğimizi gördük. Arkadaşlarım sizlerle yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmanın sonucunda TS EN ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi belgesini almaya hak kazandığımız için çok mutluyuz. Bu çalışma esnasında biz de kendi tarafımızda öğretici olan bazı eksikliklerimizin giderilmesi gerektiği noktasında bir rehberlik yapıldığını gördük ve bundan da memnun kaldık” dedi.

“Kamu kurumlarına örnek olacak”

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü olarak Ulusal Yargı Ağı Projesini (UYAP) yürüttüklerini belirten Gül “Proje, ülkemizin ilk e-devlet projelerinden bir tanesidir. Ayrıca çok önemli bir referans yeridir. Bu anlamda birlikte çalışmalarımız sonucunda aldığımız belgenin diğer kamu kurumlarının veri merkezlerine de önemli ölçüde örnek olacağını ve sizlerle çalışmak isteyeceklerini düşünüyorum. Böyle bir katkı sunabilirsek biz de kendi açımızdan memnun olacağız. Ben bu müşterek çalışmalardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet Gül’e TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini takdim etti.