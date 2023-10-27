Uygulamadan kaçan araçtan kaçak göçmen çıktı

Tekirdağ Çorlu’da uygulama yapan polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan panelvan araç Çerkezköy’de polisin uyarı ateşinin ardından kaldırıma çarparak durabildi.

Kazada araç içinde bulunan 15’e yakın Suriyeli ve araç sürücüsü gecenin karanlığından faydalanarak kaçarken, araçta bulunan üç Suriye uyruklu şahıs ise yakalandı.

Önceki gece Çorlu’da uygulama noktasında polisin ‘dur’ ihtarına rağmen kaçan 59 MA 1317 plakalı panelvan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Aracın Çorlu’dan Çerkezköy istikametine kaçtığı bilgisinin ardından Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Kızılpınar ışıklı kavşakta aracı durdurmak istedi.

Polis ekipleri ile panelvan araç arasında kısa süreli kovalamaca yaşanırken, polisin havaya ateş etmesiyle birlikte paniğe kapılan araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkarak durabildi.

Kazanın ardından 59 MA 1317 plakalı araç içinde sürücü ve 15’e yakın kaçak göçmen gecenin karanlığından faydalanarak Cumhuriyet Mahallesi istikametine kaçarken, polis ekipleri kazaya karışan araç içinde Suriye uyruklu E.İ, İ.E ve H.S’yi yakaladı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen üç Suriye uyruklu kaçak göçmen ifadesinde araç sürücüsünü tanımadıklarını, yaklaşık bir ay önce Türkiye’ye geldiklerini ve İstanbul üzerinden Almanya’ya gideceklerini söyledikleri öğrenildi.

Polis ekipleri çevredeki kameraları mercek altına alırken, kaçan kaçak göçmenlerin yakalanması için de geniş çaplı soruşturma başlatıldı.