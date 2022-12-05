Uygulamalarla öğrenmeye devam ediyorlar

Özel Silivri TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Doğanın Işığı Geleceği Aydınlatsın" 2020-TR01-KA102-090125 Erasmus+projesi kapsamında eğitim için gittikleri İtalya'da tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin yapıldığı işletmede uygulama yapma imkanı buldu.

Ağabey ve kardeşin 10 yıldır beraber üretimde bulunduğu serada tıbbi aromatik bitkilerin yanında süs bitkileri, farklı ülkelere ait güller ve ağaçların yetiştiriciliği yapılmakta. Öğrenciler, ekinezya, biberiye, lavanta ve ıtır gibi tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirildiği işletmede bitkilerde bulunan yabancı otları temizleyerek daha sağlıklı büyümelerine yardımcı olup uygulama yaparak öğrenmeye devam ediyor.