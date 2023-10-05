Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esen oldu

SUBÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevine Prof. Dr. Sinan Esen atandı. Esen görevi vekaleten yürüten Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’tan devraldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde dekanlık devir teslim programı düzenlendi. Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Esen, dekanlık görevini vekâleten yürüten Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’tan devraldı. Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fuat Boz ve Prof. Dr. Oğuz Türkay ile fakültenin akademisyenleri ve idari personelleri katıldı.

Fakültede yıllardır emekler verildiğini belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Güzel bir ortam oluşturuldu. Öğrencilerle ve sektörle iyi bir diyalog kuruldu. Her ne kadar dekan olarak ben görünsem de işleri sizler yürüttünüz. Bizler de hassasiyeti dikkate alarak dışarıdan bir dekan yerine Sinan hocamızı uygun gördük. İnsicamı dikkate alarak mevcut şartlarda durum idare edildi. Burada bir eksiklik yaşanmadı. Sinan hoca ile birlikte diğer arkadaşlarımız da işlerin içerisindeydi. Şimdi işler ilk elden yürütülecek. Yine bir takım ruhuyla hareket edilmesini canı gönülden arzu ediyoruz. Sorunlar elbette her zaman olacak. Ancak çözümlerine odaklanmak lazım. Zorluklar var ancak başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler, başaramamanın bedelini bir ömür boyu öderler. Türkiye’de çok az sayıda fakültenin öğrencileri yüzde 90 oranında iş sahibi olabiliyor. Hatta daha mezun olmadan iş teklifleri alıyor. Fakültemizin bu yönünü daha da fazla ön plana çıkarmamız gerekiyor. Sinan hocama görevinin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Bu zamana kadar Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın desteğini her zaman arkalarında hissettiklerini kaydeden SUBÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sinan Esen, “Fakültemizin kat ettiği mesafeden ve Türkiye’de istihdam oranları en yüksek sosyal bilimler fakültelerinden biri olmaktan son derece memnunuz. Önümüzdeki süreçte yapılanmamızı çok daha iyi noktalara getirme arzusundayız. Sektörle sıkı bağlarımız var. İş garantili bölüm protokolünü ilk biz imzalamış ve bu çerçevedeki yeterlilikleri sağlayan ilk mezunumuzu anlaşma yaptığımız işletmelerden birisine yerleştirmiştik. İş garantili bölümlerimizdeki işletme sayısını daha da artırmak önemli hedeflerimizden birisi olacak. Akademik anlamda zaten iyi durumda olan yayın ve proje sayımızı artırmak ve fakültemizin sosyal yönlerini çok daha fazla kuvvetlendirmek istiyoruz. Hocalarımızın alanlarıyla ilgili olarak şehrimize katkı sağlayacak çalışmalar içerisinde yer almaktan da mutluluk duyacağız. Dekanlık görevini şahsıma tevdi eden rektör hocamıza şükranlarımı sunuyorum. Allah mahcup etmesin” ifadelerini kullandı.