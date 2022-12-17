Uygunsuz avlanmaya geçit yok

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi tarafından av yasağının sona erdiği 1 Eylül’den bu yana Balık Hali’nde yapılan denetimlerde kaçak veya usulsüz avlanma nedeniyle toplam bin 361 kilogram balığa el konuldu.

Bursalıların sağlıklı gıdaya erişimi noktasında işletmeciliğini yaptığı Bursa Hikmet Şahin Kent Hali’nde denetimlerini kesintisiz sürdüren Tarım ve Peyzaj A.Ş., özellikle av yasağının bittiği 1 Eylül’den itibaren Su Ürünleri Hali’ndeki denetimleri de sıklaştırdı. Bir taraftan balıkçıların avlanma kurallarına uymalarını sağlamak, diğer taraftan da halk sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak amacıyla yapılan denetimlerde Su Ürünleri Hali’ne balık getiren tüm araçlar tek tek durdurulup, kontrol ediliyor. Sağlıklı beslenmede değerli bir besin kaynağı olan balık ve diğer su ürünlerinin sağlığa uygun, kaliteli, ekonomik olarak tüketiciye ulaşmasını sağlamak, balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde su ürünlerinin tazeliği, boy ve ağırlıkları, hijyen kurallarına uygun taşınıp, taşınmadığı inceleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan denetimlerde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırı olarak avlandığı belirlenen balıklara el konuluyor. Sezon başından bu şana yapılan denetimlerde kaçak veya usulsüz avlandığı tespit edilen toplam 1361 kilogram balığa el konuldu.

El konulan balıklardan insan tüketimi ve sanayi hammaddesi olarak kullanılmasında sakınca olmadığı yönünde sağlık raporu verilenler sosyal hizmet kurum ve kuruluşlara teslim edildi. Kaçak avlandığı tespit edilen vatoz balıkları ise Hayvanat Bahçesine gönderildi.