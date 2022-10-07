Uykuya dalan 2 aylık bebek bir daha uyanamadı

Bursa’da annesinin emzirip beşiğine yatırdığı 2 aylık bebek, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Habibe ve Burak Candar çiftinin 2 ay önce dünyaya gelen 2 aylık bebeği İnci’yi annesi emzirip beşiğine yatırdı. Anne Habibe Candar, bir süre sonra kontrol için yanına gittiği bebeğinin hareketsiz yattığını gördü. Bebek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İnci bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.