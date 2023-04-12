Uyuşturucu baronu, polisi karşısında görünce ellerini kaldırmış

Türkiye’nin en büyük uyuşturucu çetelerinden "Baron Ürfi" lakabıyla tanınan ve İstanbul’da yakalanan 74 yaşındaki uyuşturucu kaçakçısı Ürfi Çetinkaya’nın, polisi karşısında gördüğü an ellerini kaldırarak teslim olduğu ve oturduğu tekerlekli sandalyedeki silahı teslim ettiği öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, hakkında çıkarılan 2 ayrı kırmızı bültenle uzun süredir aranan ve güvenlik güçlerinden kaçarak saklanan Ürfi Çetinkaya’nın dün akşam İstanbul Sarıyer’de TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerince düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurmuştu. Ürfi Çetinkaya, gece saat 03.00 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Uyuşturucuyla para vurgunu yapan, yasa dışı uyuşturucu trafiğinde birçok şebekeyi kontrolü altında tutan Çetinkaya, bu sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilmişti.

Operasyonun ayrıntıları gün yüzüne çıkmaya başladı

Biri İspanya, diğeri Türkiye tarafından talep edilen 2 ayrı kırmızı bültenle uluslararası düzeyde yakalama kararı bulunan uyuşturucu baronunun izini süren polis, failin Türkiye’de olduğu bilgisine ulaştı. Çemberi daraltan güvenlik ve istihbarat birimleri, ilk olarak uyuşturucu kaçakçısının saklandığı villanın Sarıyer’de olduğu bilgisine ulaştı, teyit için geniş çaplı çalışma başlattı.

İstihbarat birimlerinin dikkatini çeken fizyoterapist

Birçok villanın bulunduğu bölgede evlerin birinde, çok kimsenin girip-çıkmadığı, rutin hayata aykırı bir yaşantı olduğu fark edildi. Altı aylık takipte eve düzenli olarak gelip giden bir kişi polisin dikkatini çekti. Villaya girip-çıkan şüphelinin ilçe ekiplerince durdurulması ve rutin olarak GBT taraması sağlandı. Güvenlik ve istihbarat birimlerinin şüphelendiği kişinin fizyoterapist A.Ö. olduğu belirlendi.

Çemberi daraltan polis, Çetinkaya’nın felçli olduğu için fizyoterapist ihtiyacı olduğunu değerlendirerek bütün yoğunluğunu söz konusu villada yoğunlaştırdı. Devam eden takipte Ürfi Çetinkaya’nın evde olduğu saptandı. BU arada eve giren ve çıkan fizyoterapistin suç ağının bir üyesi olduğu iddia edildi. Adım adım izlenen fizyoterapistin, felçli olan ve ayaklarından tedavi gören şüphelinin villasına giderek seans uyguladığı öğrenildi.

Villadaki odanın biri diş kliniğine dönüştürmüş

Takibin sonunda zanlının aranan isimlerden Ürfi Çetinkaya olduğu netleşince operasyon için uygun zaman kollandı. Bu arada villanın içini ve dışını mercek altına alan emniyet güçleri, odanın birinin Ürfi Çetinkaya tarafından mini bir diş hastanesine dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Yapılan tüm teşhis ve tespitlerin ardından operasyon kararı alındı. Dün akşam saatlerinde Zekeriyaköy’de belirlenen sauna ve havuzlu villaya TEM ve özel harekat timleriyle birlikte Teknoloji Arama Köpeklerinin (TAK) de katıldığı geniş çaplı baskın düzenlendi. Köpek Eğitim Akademisinde yetiştirilen ve ilk kez bu operasyonda yer alan teknoloji arama köpeklerinin çok sayıda dijital malzemeye ulaştıkları belirtildi.

Baskında 10 yıldır aranan ve hakkında yürütülen birçok soruşturma nedeniyle 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ürfi Çetinkaya, A.Ö. isimli fizyoterapist ile birlikte diğer 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gizemli 2 kripto telefon

Çetinkaya’nın, operasyonun başladığı sırada kapıda polisi karşısında görünce ellerini havaya kaldırarak teslim olduğu ve oturduğu tekerlekli sandalyedeki silahı teslim ettiği öğrenildi. Söz konusu silaha ait 4 şarjörün tamamının dolu olduğu ve muhtemel bir çatışma ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.

Tuvalette gizli bölmeler bulunan villanın giriş ve çıkışının tek yoldan sağlandığı ve villanın birçok cephesine güvenlik kamerası yerleştirildiği kaydedildi. İki tabanca ve biri otomatik olmak üzere uzun namlulu silahın ele geçirildiği operasyonda, yakalanan şüphelilerden birinin Afganistan uyruklu olduğu öğrenildi. Evde yapılan aramalarda ise 190 av tüfeği mermisi, 203 tabanca mermisi, 2 kripto cep telefonu, 2 kılıç, 1 balistik yelek, bir miktar para ele geçirildi.