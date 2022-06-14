Uyuşturucu çetelerine yönelik düzenlenen operasyonun detayları belli oldu

Ankara, İstanbul, Çorum, Kastamonu, Şanlıurfa ve Bursa'da uyuşturucu çetelerine yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 54 kişi yakalandı.

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  • 14.06.2022 22:31
  • Güncelleme: 14.06.2022 22:31
Uyuşturucu çetelerine yönelik düzenlenen operasyonun detayları belli oldu
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Özvarnalı Sigorta
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir yıldır sürdürülen teknik takip ve diğer çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen toplam 75 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik Ankara, İstanbul, Çorum, Kastamonu, Şanlıurfa ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Bu operasyonlar sonucunda toplam 54 şüpheli yakalanırken, 21 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Şüphelilerin tespit edilen adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 4 bin 372 adet kullanımı halinde uyuşturucu etkisi oluşturan sentetik ecza türü ilaçlar, 787,19 gram eroin, 270,56 gram metamfetamin, 50,29 gram esrar, 9,8 gram bonzai, 3 adet hassas terazi, uyuşturucu madde kullanımına yarayan 7 adet cam aparat, 4 adet tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 51 adet tabanca fişeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet şarjör, 17 adet kurusıkı fişek, 1 adet pompalı tüfek, 52 adet kartuş, uyuşturucu geliri olduğu değerlendirilen 70 bin 410 lira para ele geçirildi.

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