Uyuşturucu etkisindeki şahıs silahla iki kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti

Ankara’da uyuşturucu madde etkisi altında olduğu iddia edilen bir kişi, tartışma yaşadığı üvey oğlu ile onun kuzenini silahla yaraladıktan sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

Olay, Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi’deki bir sitede meydana geldi. İddialara göre, Erdinç Ç. (41), uyuşturucu madde kullandıktan sonra evdeki üvey oğlu Murat A. (22) ve onun kuzeni Kürşat M. (21) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Erdin Ç. silahla Murat A. ve Kürşat M.’yi yaraladıktan sonra kendisini de kafasından vurdu. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Erdinç Ç.’nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Erdinç Ç.’nin dini nikahlı eşi Zeynep A.’nın oğlu Murat A. ile Kürşat M.’nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Zeynep A. emniyetteki ifadesinde, ”Erdinç son zamanlarda çok sık uyuşturucu kullanıp kendisini kaybediyordu. Olay anında orada değildim" dediği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.