Uyuşturucu ile mücadele ve farkındalık semineri düzenlendi

Silivri Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen “En İyi Narkotik Polisi; Anne” ve “KADES” Semineri bugün Mega Saray Tesislerinde gerçekleştirildi.

Programa, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve anneler olmak üzere yaklaşık 1800 kişi katılım sağladı.

“En İyi Narkotik Polisi; Anne” proje sunumunu, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden Polis Memuru Muhammed Ali Faal ve “KADES” uygulaması sunumunu, İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinden Polis Memuru Merve Kopan’ın yaptığı programda; Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Kaymakam Tolga Toğan ve İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen katılımcılara hitaben konuşmalarını gerçekleştirdi.

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