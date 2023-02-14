Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Samsun’un Bafra ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul’dan Bafra’ya uyuşturucu getiren T.Ö, Emirefendi Mahallesi’nde ekipler tarafından yakalandı. Yapılan aramada şahsın çantasında 197 gram sentetik metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan T.Ö, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından bugün çıkartıldığı Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.