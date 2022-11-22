Uyuşturucu kullandığı iddia edilen gence meydan dayağı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen gence atılan meydan dayağı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Genci darp eden kişi ise yaşanan olayı anlattı.

Olay, 19 Kasım Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Kaynarca ilçesi Orta Mahalle’de bulunan bir çay bahçesi mevkiinde meydana geldi. Furkancan Yağız ve arkadaşları çay bahçesinde hareketlerinden şüphelendikleri kişinin yanına gitti. İsmi henüz öğrenilemeyen gençle konuşmaya başlayan Furkancan Yağız, gencin Afyon’dan geldiğini ve uyuşturucu kullandığını öğrendi. İddiaya göre, uyuşturucu kullanan kişi, Yağız ve arkadaşlarına hakaret ederek, küfür etti. Daha sonrasında uyuşturucu kullandığı öne sürülen kişi, Furkancan Yağız ve yanındakiler tarafından dövüldü. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, uyuşturucu kullandığı iddia edilen gencin tekme, tokat dövüldüğü anlar yer aldı.

“Hareketlerinden şüphelenerek yanına gittik”

Furkancan Yağız yaşanan olayı anlattı. Yağız, “Cumartesi akşamı saat 23.30 civarlarında arkadaşlarımla birlikte gezerken çay bahçesine geldik. Çay bahçesinde 22-23 yaşlarında ama buralı olmayan bir kişinin hareketleri dikkatimizi çekti, bizi görünce kaçmaya başladı. Bizde şüphelenerek yanına gittik ve o kişiyle konuşmaya başladık. Afyonlu olduğunu söyledi kendisi bize. Göz ve ellerinde titremeler vardı, biz bunun üzerine üstünü aramaya çalıştık ve o da üstünü aratmadı. Daha sonrasında uyuşturucu kullandığını ve Afyon’dan getirttiğini söyledi. Bize hakaret etti ama yine de sinirlerimize hakim olduk. Ama sonrasında uyuşturucu kullandığını itiraf edip, bize küfür ettiği için arbede yaşandı” ifadelerine yer verdi.