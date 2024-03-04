Uyuşturucu madde ile yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde bulunan şahıs ekipler tarafından yakalandı.

Uyuşturucu madde ile yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde bulunan şahıs ekipler tarafından yakalandı.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 1 şahsın üzerinde; 0,78 gram ağırlığında metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahıs yakalanarak hakkında, ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

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