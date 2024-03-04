Uyuşturucu madde ile yakalandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde bulunan şahıs ekipler tarafından yakalandı.
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde bulunan şahıs ekipler tarafından yakalandı.
Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 1 şahsın üzerinde; 0,78 gram ağırlığında metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahıs yakalanarak hakkında, ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.