Uyuşturucu maddeyi otomobilin havalandırmasına sakladılar
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis narkotik birimlerinin inceleme yaptığı otomobilin motor kaputu altında havalandırma kutusu içinde 204 gram shunk (işlenmiş esrar) uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde polis narkotik birimlerinin inceleme yaptığı otomobilin motor kaputu altında havalandırma kutusu içinde 204 gram shunk (işlenmiş esrar) uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimlerince takip edilmekte olan bir araca yönelik olarak Ayvalık ilçesinde yapılan operasyonda; bir aracın motor kaputu içerisinde bulunan havalandırma kutusuna zulalanmış halde; 3 parça halinde toplam 204 gram skunk, suçtan elde edilen 29 bin TL para ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında tahkikatın devam edildiği öğrenildi.