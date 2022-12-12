Uyuşturucu operasyonlarında 7 günde 77 şüpheli yakalandı

Sakarya’da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde son bir haftada polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 77 şüpheli yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 6-11 Aralık tarihleri arasında 77 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 3 kilo 650 gram skunk, 585 gram metamfetamin, 145 gram esrar, 30 gram eroin, 25 gram sentetik uyuşturucu, 53 uyuşturucu hap, 45 ruhsatsız tabanca ve 32 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Öte yandan, ekiplerin operasyonları polis kameralarına da yansıdı.