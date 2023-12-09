Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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EditörEditör
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca İnhisar ilçesine bağlı Karaağaç mahallesinde bir ağıla yapılan operasyonda 106 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman