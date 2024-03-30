Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli şahsın 2 yıl hapis cezası bulundu

Bilecik'te 2 yıl hapis cezası ile aranan zehir taciri tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli şahsın 2 yıl hapis cezası bulundu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’te 2 yıl hapis cezası ile aranan zehir taciri tutuklandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda; ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçundan 2 yıl hapis cezasıyla aranan 1 şüpheli şahıs yakalandı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Şüpheli şahsın çıkarıldığı adli makamlarca Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildiği öğrenildi.