Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 20,17 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında ‘Kullanmak için Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçundan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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