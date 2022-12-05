Uyuşturucu operasyonunda biri kadın 2 tutuklu

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir araçta uyuşturucu madde gele geçirdi. Araçtaki biri bayan iki kişi gözaltına alındı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü asayiş büro ekipleri önceki akşam şehir merkezinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 13 çıkı halinde 21 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis araçta bulunan C.D. (19) ile F.Y. (23) isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların evlerinde yapılan aramada ise uyuşturucu için kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğüne götürülen biri bayan iki kişi buradaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.