Uyuşturucu operasyonunda, dövme yaptırırken yakalandı

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan sanıkların yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık, dövme yaptırmak için gittiği yerde polis tarafından baskın yediklerini, ancak uyuşturucuyla ilgisi olmadığını söyledi.

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  • 25.06.2022 09:44
  • Güncelleme: 25.06.2022 11:41
Uyuşturucu operasyonunda, dövme yaptırırken yakalandı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Kocaeli’de uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan sanıkların yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık, dövme yaptırmak için gittiği yerde polis tarafından baskın yediklerini, ancak uyuşturucuyla ilgisi olmadığını söyledi.

Kocaeli’de polis ekipleri, bazı şahısların uyuşturucu ticareti yaptığını ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, eş zamanlı olarak bir iş yeri ve bir ikamete operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde 2 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan sanıklardan A.Ş.Ö. tutuklanırken, O.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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"Dövme yaptırdığım esnada polisler iş yerine baskın yaptı"

“Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama” suçundan yargılanan sanıkların duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başladı. Duruşmaya tutuklu sanık A.Ş.Ö., tutuksuz sanık O.G., tanık ve sanık avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz sanık O.G., "Daha önce uyuşturucu içiyordum, ancak şu an içmiyorum. Uzun süre dövme yapmayı düşünüyordum A.Ş.Ö.’yü arayarak dövme yaptırmak istediğimi söyledim. Kendisi çok güzel yapamadığı için indirimli bir şekilde arkadaşına yaptırdı. Dövme yaptırdığım esnada polisler iş yerine baskın yaptı. Benim üstümde uyuşturucu çıkmadı, kimseye de aracılık etmedim, suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

“Bin TL’ye uyuşturucu siparişi verdim”

Olay tarihini anlatan tutuklu sanık A.Ş.Ö., "Ben dövme işiyle uğraşıyorum. Uyuşturucu madde kullanıyorum, ancak satmıyorum. O.G. benim ağabeyim sayılır. Kendisi bana dövme yaptırmak istediğini söyleyince kendisini bir arkadaşıma yönlendirdim. O.G.’nin arkadaşı R.S. ile olaydan 2 günce önce tanıştım. R.S. bana İstanbul’dan uyuşturucu maddesi alacağını söyledi, ben de bin TL’ye sipariş verdim. Daha sonra siparişimi getirdi, biraz evde oturduk ve gitti. 45 dakika sonra ben de ikametten ayrıldım. Zemin katta polisler beni gözaltına aldı. Polislere R.S.’nin bana getirdiği maddeleri verdim. Olay bu şekilde gerçekleşmiştir. Suçlamaları kabul etmiyorum, 6 aydır tutukluyum, tahliyemi istiyorum” diye konuştu.

“Ben sadece içiciyim”

Olaya ilişkin ifade veren tanık R.S., "Ben uyuşturucu madde kullanıyorum ama sanıkların kullanıp kullanmadığını bilmiyordum. Olay günü sokakta O.G.’yi gördüm. A.Ş.Ö.’nün cezaevinden çıkması sebebiyle O.G.’den telefon numarasını istedim ve kendisiyle görüştüm. A.Ş.Ö.’nün evinde buluştuk, ben uyuşturucunun etkisindeyim, bayağı kötüydüm. A.Ş.Ö. uyuşturucu içti, ben de istedim ancak bana vermedi. Kendisi mutfağa gidince ben de koltuğun üstünde uyuşturucuyu alarak dışarı çıktım, o arada polis beni gözaltına aldı. Ben sadece içiciyim” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, A.Ş.Ö.’nun tutukluluğun devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

İHA

Editör
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