Uyuşturucu Operasyonunda İki Kişi Tutuklandı

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, “Uyuşturucu Madde ve Ticareti” ile mücadele kapsamında başlattıkları çalışmalarda önemli bir başarıya imza attı. 9 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda B.Ç. (30) isimli şüpheli şahsın üzerinde 1.08 gram uyuşturucu madde yakalandı. Yapılan incelemelerde, uyuşturucu maddelerin temin edildiği şüpheli şahsın kimlik bilgileri tespit edilerek çalışma genişletildi.

Elde edilen bilgiler sonucunda, E.D. (23) isimli şüpheli şahsın Pirimehmetpaşa Mahallesi'ndeki ikamet adresinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" yapıldığı tespit edildi. 10 Kasım 2024 tarihinde düzenlenen operasyonda E.D. (23), T.D. (31) ve G.D. (52) isimli şüpheli şahsılar yakalanarak gözaltına alındı.

Evde Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler:

• 1.08 gram taş kokain

• 1.02 gram taş kokain

• 24 gram taş kokain

• 1 gram taş kokain

• 5.03 gram taş kokain

• 4.04 gram taş kokain

• 1 gram esrar

• 1.03 gram esrar

• 4.09 gram esrar

Operasyon sonucunda yakalanan E.D. (23) ve T.D. (31), "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. G.D. (52) hakkında ise adli işlemler devam ediyor.

Silivri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bu başarılı operasyonu, bölgede uyuşturucu ticareti ile etkin mücadeleye devam edildiğini bir kez daha gösterdi.