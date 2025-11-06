Uyuşturucu sevkiyatında yakalanan emekli polis tutuklandı
İstanbul'dan, Sakarya'ya kendi aracıyla getirdiği 5 kilo metamfetamin ile yakalanan emekli polis memuru, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen operasyonda, emekli polis memuru N.A., D-100 kara yolunun Serdivan ilçesi Esentepe mevkiinde durdurulan aracında 5 kilo metamfetamin maddesiyle yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli N.A., ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.