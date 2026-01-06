Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler Adli Tıp Kurumu'na getirildi

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında düzenleyen operasyonda gözaltına alınan ünlüler Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler Adli Tıp Kurumu'na getirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

’Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında düzenleyen operasyonda gözaltına alınan ünlüler Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ünlüler gözaltına alınmıştı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Gözaltına alınan ünlüler sabah saatlerinde saç ve kan örneği vermek için Adli Tıp Kurumu’na getirildi.