Uyuşturucu taciri evli çift polis baskınıyla yakalandı

Esenler’de bir eve yapılan baskında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan uyuşturucu taciri evli çift tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenler Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. 02 Ocak’ta adres takibe alındı. Ardından eve baskın düzenlendi. Baskında A.P. isimli kadın ve eşi O.P. isimli şahıs yakalandı. Evde yapılan aramalarda; 485,61 gram metamfetamin, 290,07 gram bonzai, 9 gram uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 6 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan pipet ele geçirildi. Gözaltına alınan evli çift, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.