Uyuşturucu taciri JASAT ekipleri tarafından yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma komutanlığı ekipleri uyuşturucu hap satışı yapan taciri kovalamaca sonucu yakaladı.

Uyuşturucu taciri JASAT ekipleri tarafından yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde Jandarma komutanlığı ekipleri uyuşturucu hap satışı yapan taciri kovalamaca sonucu yakaladı.

İnegöl Jandarma komutanlığı JASAT ekipleri, bir şahsın yol kenarında uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Hakarete geçen ekipler, şüpheliyi takibe aldı. Süleymaniye Mahalesi yol kenarında satış yapan şüpheli, Jandarma ekiplerini görünce koşarak kaçmaya başladı.

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Ekipler şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. Şüpheli Suriye uyruklu İsmail E. (18)’nin üzerinde yapılan aramada captagon isimli uyuşturucu haplar ele geçirildi. Poşet içerisinde 92 adet uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.