Uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirini kıskıvrak yakaladı.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri şahsı takibe aldı. Takip sırasında şüpheli polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Ekipler şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan şüpheli Ayhan Ç.(20)’nin üzerinde 50 gram bonzai ele geçirildi.

Şüpheli sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.