Uyuşturucu taciri, kovalamaca sonucu yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir şahsı takibe aldı. Takip edildiğini fark eden şüpheli kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan Kenan P.’nin üzerinde yapılan aramada 20 gram metanfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.