Uyuşturucu taciri otobüste yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yolcu otobüsünde yakalandı.
İnegöl Jandarma komutanlığı JASAT timleri İzmir’den Ankara’ya sefer yapan şehirlerarası yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu. Yolcular arasında bulunan Sezer K.’nin (40) yapılan GBT sorgusunda uyuşturucu ticaretinden 2 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi. Yakalanan şahıs gözaltına alındı.