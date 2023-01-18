Uyuşturucu taciri tutuklandı

Bursa Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri durumdan şüphelendikleri bir araçta yaptıkları aramada araçtaki 4 kişiden 2’sinin üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan tahkikat sonrasında zanlılardan birisinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenirken, zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü asayiş büro ekipleri önceki akşam durumundan şüphelendikleri bir araçta bulunan 4 kişiden 2’sinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile şahıslar gözaltına alındı. Polis ekiplerinin savcı talimatı ile yaptıkları ikamet ve araç incelemesinde H.Y.(28) isimli şahsın evinde 15 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu içmek için kullanılan cam aparatlar ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan H.Y. çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.