Uyuşturucu tacirleri Cash'in dikkatinden kaçamadı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir araç içerisine gizlenen 2 kilogram 978 gram esrar, polis dedektör köpeği Cash'in dikkati ile ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu tacirleri Cash'in dikkatinden kaçamadı
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir araç içerisine gizlenen 2 kilogram 978 gram esrar, polis dedektör köpeği Cash’in dikkati ile ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Edremit ilçe girişinde durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği Cash marifetiyle yapılan aramada, aracın yedek lastiği içerisine saklanmış 8 parça halinde 2 Kilo 978 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Olayla xilgili 2 kişi uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.

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