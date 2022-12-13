Uyuşturucu tacirleri şehrin en işlek yerinde yakalandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinin en işlek noktasındaki 3 şahsın durumundan şüphelenen polis, zanlıların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Pınar Bulvarı’nda bulunan üç kişinin durumundan şüphelenen polis; C.M., G.B. ve S.D. adlı şüphelilerin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 40 adet uyuşturucu hap, yaklaşık 0,5 gram metamfetamin ve 1,31 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturuculara el konulurken, 3 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edilen 3 şüpheli hakkında uyuşturucu bulundurmak ve satmak suçundan işlem yapıldı.