Uyuşturucu tacirlerine ilkbahar operasyonu: 9 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik ilkbahar operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 08.04.2022 17:01
  • Güncelleme: 08.04.2022 21:18
Uyuşturucu tacirlerine ilkbahar operasyonu: 9 gözaltı
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik ilkbahar operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Çorlu İlçe Emniyet Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. ‘İlkbahar’ adı verilen operasyonda İlçeye bağlı Hıdırağa Mahallesinde bir eve operasyon gerçekleştirildi. Özel hareket polisinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, 2 kilo 200 bonzai ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken operasyonda aynı aileden 1’i çocuk olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

İHA

SHA-Y
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Silivrispor ve Çilimli idare etti 1-1

Silivrispor ve Çilimli idare etti 1-1

Silivri'de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı

Silivri’de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı

Başkan Yılmaz'dan Ramazan Ayı Mesajı

Başkan Yılmaz’dan Ramazan Ayı Mesajı

Çatalca'da 'şehitlik' tartışması

Çatalca'da 'şehitlik' tartışması

Elektrik kesintisi yapılacak

Elektrik kesintisi yapılacak

ŞAMPİYON Silivrispor

ŞAMPİYON Silivrispor

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

2
Samet Demir son yolculuğuna uğurlandı.

Samet Demir son yolculuğuna uğurlandı.

3
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

4
Meteoroloji, turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu

Meteoroloji, turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu

5
Takip ettiği kadını silahla öldürdü, ardından kendi kafasına sıktı

Takip ettiği kadını silahla öldürdü, ardından kendi kafasına sıktı

6
Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tutuklandı

Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tutuklandı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor

İstanbul İçin Sağanak Yağmur Uyarısı!

İstanbul İçin Sağanak Yağmur Uyarısı!

DAHA FAZLA
1930'dan bu yana değişmeyen lezzet

1930’dan bu yana değişmeyen lezzet

Başkan Yılmaz: 'Yat limanı projesi Silivri'ye çok yakışacak'

Başkan Yılmaz: ‘Yat limanı projesi Silivri’ye çok yakışacak’

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Elektrik kesintisi yapılacak

Elektrik kesintisi yapılacak