Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon: Polisin geldiğini gören torbacı uyuşturucu dolu poşeti camdan attı

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gaziosmanpaşa'da polisin evine baskın düzenlediği torbacı, poşetin içine koyduğu fişeklenmiş haldeki uyuşturucuları camdan aşağı attı.

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  • 25.05.2022 06:43
  • Güncelleme: 25.05.2022 08:33
Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon: Polisin geldiğini gören torbacı uyuşturucu dolu poşeti camdan attı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gaziosmanpaşa’da polisin evine baskın düzenlediği torbacı, poşetin içine koyduğu fişeklenmiş haldeki uyuşturucuları camdan aşağı attı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde 29 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda özel harekat timleri de destek verdi.

26 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında evlerde yapılan incelemelerde satışa hazır halde çok sayıda (fişeklenmiş) uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu ve iki adet tabanca ele geçirildi

Operasyonu kapsamında Gaziosmanpaşa’da bulunan 3 katlı binanın 1’inci katındaki daireye baskın yapıldı. Polisin geldiğini fark eden şüpheli, satışa hazır haldeki uyuşturucu dolu poşeti pencereden aşağıya attı. Atılan uyuşturucu polis tarafından bulundu. Adreste yapılan aramada 2 tabanca ele geçirildi. Yapılan arama sonrasında adresteki şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İHA

SHA Editör
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