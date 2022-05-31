Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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  • 31.05.2022 07:16
  • Güncelleme: 31.05.2022 08:26
Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Küçükçekmece ve Avcılar’da 36 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde 29 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda özel harekat timleri de destek verdi. Operasyonda baskın yapılan evler didik didik aranırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adresteki şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İHA

SHA Editör
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