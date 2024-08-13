Uyuşturucu tarlası: 4 milyon 128 bin kök kenevir ele geçirildi

Edirne'de jandarma ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda 1 şüphelinin tarlasında 4 milyon 128 bin kök kenevir ele geçirildi.

Uyuşturucu tarlası: 4 milyon 128 bin kök kenevir ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’de jandarma ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda 1 şüphelinin tarlasında 4 milyon 128 bin kök kenevir ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca Edirne’ye bağlı Avarız köyünde KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimler sonucunda şüpheli F.K.’nin tarlasında yapılan kontrolde 4 milyon 128 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilerek imha edildi.

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Jandarma ekipleri tarafından şüpheli F.K., gözaltına alındı.