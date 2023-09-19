Uyuşturucu ticaretinden aranan zanlı yakalandı

Kırklareli'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan zanlı tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretinden aranan zanlı yakalandı
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Kırklareli’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan zanlı tutuklandı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Umurca köyünde Jandarmanın Dedektifleri JASAT tarafından yapılan kontroller esnasında M.Y. isimli şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan arama kaydının bulunduğu tespit edildi.

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Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak 10 yıl hapis cezasının infazı için Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.